Hätzingen: Kuhkadaver wird in Glarus am Boden liegengelassen

Hätzingen GL : «Statt sich aufzuregen, hätte man die Kuh auch selber zudecken können»

Laut einem News-Scout lag eine tote Kuh in Hätzingen GL den ganzen Tag am Boden. Die Kuh musste nach einem Hüftbruch erlöst werden, aber warum sie nicht in die Kadaverstelle gebracht wurde, ist unklar.