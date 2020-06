Nach Verzicht von Reynard

Seiler Graf nimmt sich aus dem Rennen für Levrat-Nachfolge

Mathias Reynard und Priska Seiler Graf haben als Team für das SP-Präsidium kandidiert. Beide haben sich nun zurückgezogen.

SP-Politikerin Priska Seiler Graf trat zusammen mit Reynard an. Auch sie zieht ihre Kandidatur zurück.

«Mein Herz und mein Mut sind hier»: Mathias Reynard will nicht mehr Levrat-Nachfolger werden.

Der Walliser SP-Nationalrat Mathias Reynard will nicht mehr für die Nachfolge des abtretenden SP-Parteipräsidenten Christian Levrat kandidieren. Dies gab der Politiker in einem Interview mit der Zeitung «Le Nouvelliste» am Montag bekannt.