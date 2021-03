Als 19-Jährige erhielt Sandra Baumann aus dem Toggenburg ihre erste Anstellung als Besamerin. Die Stelle war im Raum Zürcher Oberland. Niemand habe sie dort gekannt, was ihr die Anfangsnervosität genommen habe, schreibt der «Schweizer Bauer» . Sie sei sich bewusst gewesen, dass eine 19-jährige, zierliche Frau bei den Kunden nicht auf Anhieb den Eindruck einer zuverlässig und erfolgreich praktizierenden Besamerin vermittelt, meint Baumann. Nach zwei Jahren wurde eine Stelle in ihrer Heimat frei und nun kann sie dort ihrer Leidenschaft nachgehen.

Baumann sagt zu ihrem Job: «Es fasziniert mich, den Hormonhaushalt meiner Lieblingstiere zu verstehen. Ich habe absolut den passenden Beruf für mich gefunden.» Der Job biete eine grosse Abwechslung. Sie habe mit Jungtieren, Kühen sowie Mast- und Milchrassen zu tun. Bis zu elf Besamungen muss sie an einem einzelnen Vormittag tätigen. Die 23-Jährige sagt: «Es ist wunderbar. Immer wieder anders. Und ich lerne jeden Hof kennen in der Region.»

Tierärztin stand zuoberst auf der Wunschliste

Nach der Lehre bewarb sich die 23-Jährige erfolgreich für die Ausbildung als Besamerin. Während dieser Ausbildung habe sie auch fünf Wochen an der Schule für künstliche Besamung in Berlin verbracht, schreibt der «Schweizer Bauer». Es sei sehr interessant gewesen und sie habe sich genau am richtigen Platz gefühlt, so Baumann rückblickend. Jetzt ist sie in ihrer Heimat im Toggenburg angekommen und berät Landwirte bei der Stierenwahl, besamt auch auf dem elterlichen Betrieb und hat Freude an ihrem Beruf.