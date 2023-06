Zürich: Statthalteramt legt Berufung gegen Freispruch von Daniel Stricker ein

Corona-Skeptiker Daniel Stricker erschien im Mai in einem Kostüm beim Bezirksgericht Zürich.

Das ist passiert

Der 52-jährige Massnahmenkritiker und Youtuber Daniel Stricker stand im Mai vor dem Bezirksgericht Zürich. Der Grund: Im Mai 2020 soll Stricker mit rund 65 Gesinnungsgenossen an einer unbewilligten «Anti-Lockdown-Demo» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz teilgenommen haben, obwohl Kundgebungen mit mehr als fünf Personen untersagt waren. Weil sich Stricker trotz polizeilichen Aufforderungen nicht von der Örtlichkeit entfernte, flatterte ihm 22 Monate nach dem Vorfall ein Strafbefehl mit einer Busse von 800 Franken und Gebühren von 500 Franken ins Haus.

So reagiert Stricker

«Ich bin über die Berufung des Statthalteramts Zürich gegen meinen Freispruch weder überrascht noch besorgt», lässt sich Daniel Stricker in einer Mitteilung zitieren. «Es war abzusehen, dass mein Freispruch angefochten werden würde. Meine amtliche Verbriefung als Journalist dürfte vielen sauer aufgestossen sein. Ich habe an der Kundgebung vom 23. Mai 2020 jedoch alle Vorschriften eingehalten und bin überzeugt, dass allfällige weitere gerichtliche Instanzen auch zu diesem Schluss kommen werden», so Stricker.