Alan Lancaster - Status Quo-Bassist stirbt mit 72 Jahren

Status Quo-Bassist Alan Lancaster während eines Konzertes im Rahmen ihrer «The Frantic Four - Reunion Tour» im März 2014 in Berlin.

Alan Lancaster, Bassist von Status Quo, ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Laut einem Social-Media-Beitrag seines engen Freundes Craig Bennnett litt der Musiker seit einiger Zeit an Multipler Sklerose. Lancaster verstarb am Morgen des 26. September in seinem Haus in Syndey, Australien, im Kreis der Familie.