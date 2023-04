Stau: Am Gotthardtunnel hat es vor Ostern wieder Stau

Kaum steht Ostern vor der Tür, fängt der Stau in Richtung Süden an.

Jedes Jahr ist er aufs Neue noch vor dem Osterhasen da: der Stau. Die Feiertage haben noch gar nicht begonnen und schon beginnt der stockende Verkehr auf Schweizer Strassen in Richtung Süden. Bereits um halb sieben am Morgen hat es gen Gotthard bereits zwei Kilometer Stau, wie TCS über Twitter vermeldet. Auch gestern mussten Reisende einen einstündigen Zeitverlust einkalkulieren. Und es kommt noch schlimmer: Für die kommenden Ostertage wird gar mit einem Rekordstau vor dem Gotthardtunnel gerechnet.

Dass der Weg in den Süden nun länger dauert als geplant, ärgert nicht nur die Autofahrer, sondern auch die 20-Minuten-Community, die ihrem Ärger in den Kommentaren freien Lauf lassen.

Stau am Gotthard – «Ich bleibe lieber zu Hause»

Azby@free macht sich das Leben ganz einfach: «Ich geniesse die Ostertage zu Hause. So spare ich immerhin mehrere Stunden Autofahren plus Stau und Frust.» Auch Luna12 bleibt lieber in der Heimat: «Es ist so schön hier. Je nach Wetter kann ich meinen Ausflug anpassen. Habe ein GA, könnte also auch mal in eine andere Stadt. Mich würde die Zeit reuen, die ich im Stau stehe. Ausserdem kommt man müde ans Ziel und beim Nachhauseweg wieder das gleiche Problem.»