Auffahrt: Stau vor dem Gotthard-Tunnel wächst auf 9 Kilometer

Bei der Hinreise lohne es sich laut TCS , früh loszufahren. Am Freitagmorgen sollte der Verkehr moderat ausfallen. Weiter empfehle sich die Fahrt durch die Nacht, von Freitag auf Samstag oder am frühen Samstagmorgen, heisst es weiter.

Der Rückreiseverkehr werde dann insbesondere am Sonntag erwartet. Viasuisse prognostiziert die grösste Reisewelle Richtung Norden zwischen 13 Uhr und 22 Uhr. Dann könnte der Stau vor dem Südportal in Airolo am längsten ausfallen.