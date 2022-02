Besuch in Niger – Staubiger Bundespräsident Cassis in Afrika spaltet die Gemüter

Es entstand im Rahmen seines dreitätigen Besuchs in Niger.

Ein Foto seines Besuchs auf Twitter hat eine Diskussion in der Politik und Modewelt losgetreten.

Rechts im Bild thront der Sultan auf dem Stuhl, gekleidet in edlen Gewändern. Direkt neben ihm blickt Ignazio Cassis in die Kamera, der Aussenminister sitzt auf einem edlen Stuhl, seine verstaubten Schuhe und Hosen scheinen nicht so recht ins Setting zu passen. Das Bild veröffentlichte Cassis im Rahmen seiner Niger-Reise auf seinem Twitter-Account.