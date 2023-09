Staubsauger-Hersteller Dyson kommt in die Schweiz

Haben wir bald Dyson-Filialen in der Schweiz? In einem Interview bejaht der Sohn des Firmengründers, Jake Dyson, die Frage.

Der Vater hat das letzte Wort

Dyson-Shops auch in der Schweiz?

Die Frage, ob der Staubsauger-Gigant auch bald einen Shop in der Schweiz betreiben wolle, bejaht Dyson. «Wir haben erst kürzlich darüber intern diskutiert. Denn es ist wichtig, dass wir der Kundschaft unsere komplexen Produkte fachmännisch erklären können. Das ist in einem Geschäft mit eigenem Personal besser möglich.»

Mit Robotern gegen Lego-Steine

Stichwort Innovation: Er arbeite momentan daran, Roboter-Staubsauger mit Künstlicher Intelligenz auszustatten. Wofür? «Um mehr Probleme in Ihrem Zuhause zu lösen», sagt Dyson. «Roboter könnten zum Beispiel auch die am Boden verstreuten Kinderspielsachen aufräumen. Denken Sie an all die Lego-Steine!» Er erwarte, dass auch bei Dyson bald die Verkaufszahlen der Roboter die der herkömmlichen Modelle übertreffen.