Melchsee-Frutt OW

Staudamm wegen Murmeli in Gefahr

Beim Tannensee auf der Melchsee-Frutt, geht es den Murmeli richtig gut. Die unterirdischen Wege die sie bauen, werden aber langsam zum Problem für den Damm.

Die Murmeli fühlen sich an diesem Ort besonders wohl, weil der Schnee dort schnell abschmilzt und die Murmeli dort fast keine natürlichen Feinde haben.

In den letzten zehn Jahren habe sich das Problem mit den Murmeltieren verschärft. Die unterirdischen Wege, welche die Murmeltiere graben, machen den Damm instabil. Vor allem bei starken Regenfällen, könnte es für den kleinen Stausee zum Problem werden. John Sieber vom Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) sagt: «Die Höhlen der Murmeli könnten zusammenstürzen und die Stabilität des Dammes negativ beeinflussen.» Sieber sagt weiter: «Im Worst-Case-Szenario könnte es zu einem Versagen des Damms kommen.»

