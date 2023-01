Drohende Energiekrise : Stausee bei Mels liefert wegen Rechtsstreits keinen Strom

Wegen eines Streits um eine defekte Druckleitung steht das viertgrösste Kraftwerk im Kanton St. Gallen seit über einem Jahr still.

Seit einer Sanierung steht das Kraftwerk beim Stausee Chapfensee bei Mels still.

Das Elektrizitätswerk Mels beim Stausee Chapfensee steht seit über einem Jahr still.

Das Bauwerk beim Stausee Chapfensee bei Mels wurde saniert. Danach wurde festgestellt, dass bei einer Druckleitung Wasser austritt. Die an der Sanierung beteiligten Unternehmen streiten nun darüber, wer den Schaden bezahlen muss. Laut der SRF-Sendung «Schweiz aktuell» dauert dieser Streit schon seit über einem Jahr. «Mit den involvierten Unternehmen versuchten wir eine Lösung zu finden, leider ohne Ergebnis», sagte Markus Zai, Geschäftsleiter des Elektrizitätswerks Mels. Der Fall liege nun beim Handelsgericht.

Verärgerte Naturschützer

Naturschützer können das nicht verstehen. «In der drohenden Energiekrise will man Solar- und Windkraftanlagen in national bedeutende Landschaften bauen. Hier hat man eine Infrastruktur und nutzt sie nicht», sagte die Pro Natura Geschäftsleiterin Corina Del Fabro in der Sendung.