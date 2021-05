Graun im Reschensee – Versunkenes Dorf kommt wieder zum Vorschein

In Südtirol sind Reste eines versunkenen Dorfes wieder an der Oberfläche erschienen. Wegen Instandhaltungsarbeiten wurde Wasser aus dem Reschensee in Graun im Vinschgau abgelassen – es sank so tief, dass Ruinen des 1950 gefluteten Dorfes wieder zum Vorschein kamen, wie es vom Tourismusverein Reschenpass hiess. Die Arbeiten seien über die vergangenen Wochen gelaufen.