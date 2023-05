Gotthard: Staustunden haben sich verdreifacht

Zu Recht. Auswertungen der «Urner Zeitung» (Bezahl-Artikel) von Verkehrsdaten des Astra und von Viasuisse zeigen: Die jährlichen Staustunden vor dem Nordportal haben sich in zehn Jahren mehr als verdreifacht. So standen die Fahrzeuge 2022 auf der Urner Autobahn während über 1800 Stunden, 2012 waren es noch weniger als 600 Stunden.

Die Zahl der Staustunden von Januar bis April dieses Jahres war so hoch wie in den fünf Jahren davor nie. Es waren 340 Staustunden allein in diesen vier Monaten – das ist mehr als das Doppelte als in derselben Zeitspanne im Jahr 2018.