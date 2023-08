Bern: Prügel-Verhaftung an Corona-Demo wird untersucht

Hier schlugen die Polizisten am 7. Oktober 2021 in Bern während einer Demonstration von Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Massnahmen auf den Mann ein, dem sie Handschellen anlegen wollten.

Das Video schockierte im Herbst 2021: Ein Mann wird von vier Polizisten am Boden unsanft behandelt, während sie versuchen, ihm Handschellen anzulegen. Dabei wird er mit Faustschlägen traktiert und über den Boden geschleift. Der Mann verkrampft sich, wehrt sich aber nicht offensichtlich gegen die Verhaftung. Das Video sorgte für einen Aufschrei in den Medien. Das Ganze geschah am 7. Oktober 2021 während einer Corona-Massnahmendemo in Bern. Nun wird der Fall neu aufgerollt.