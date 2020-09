Kinderärztin

«Weigerungen halte ich für problematisch»

Das ist natürlich unangenehm für das Kind. Eine Siebenjährige versteht in der Regel aber durchaus, dass wir uns in einer ausserordentlichen Situation befinden. Selbstverständlich kann man das Kind nicht einfach in ein Zimmer sperren und ihm Essen und Trinken hinstellen. Im Normalfall findet die Familie aber Lösungen, etwa, indem sich ein Elternteil mit dem Kind in einem Teil der Wohnung in Quarantäne begibt oder der Rest für diese Zeit woanders wohnt. Oder die ganze Familie begibt sich in Quarantäne, falls die Situation am Arbeitsplatz der Eltern zum Beispiel mit Homeoffice das erlaubt.