Delta-Virenlast - Stecken sich Geimpfte an, tragen sie das Coronavirus weniger lang in sich

So können gegen Covid-19 Geimpfte im Infektionsfall zwar eine ähnliche hohe Viruslast in sich tragen wie Ungeimpfte.

Ein Bericht der US-Gesundheitsbehörde CDC hat weltweit für Aufregung gesorgt. In diesem bestätigen die Autorinnen und Autoren Meldungen aus China, wonach die Viruslast bei einer Infektion mit der Delta-Mutante von Sars-CoV-2 mehr als 1000 Mal höher als bei früheren Varianten sein kann. Delta sei «übertragbarer als die Viren, die Mers, Sars, Ebola, die gewöhnliche Erkältung, die saisonale Grippe und die Pocken verursachen» und «so ansteckend wie Windpocken», zitiert die New York Times aus dem Dokument. Weiter soll es in dem Bericht heissen: Geimpfte Personen, die sich trotz Impfung mit Sars-CoV-2 infizieren und an Covid-19 erkranken, tragen genauso viele Viren in sich wie Ungeimpfte.