«Mission Impossible»: Steckt Streit mit Genossenschaften hinter Zumbrunnens Migros-Rücktritt? 

Darum gehts Am Dienstag gab der Migros-Präsident Fabrice Zumbrunnen überraschend seinen Rücktritt bekannt.

Gemäss Insidern eckte der Präsident immer wieder bei den Migros-Genossenschaften an.

Nach dem Rücktritt ist Zumbrunnens Zukunft ungewiss, ebenso wie die Frage der Nachfolge an der Migros-Spitze.

Der Rücktritt von Fabrice Zumbrunnen als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat am Dienstag für Überraschung gesorgt. Nach zehn Jahren in der Generaldirektion und fünf Jahren als deren Präsident wolle er beruflich neue Wege gehen, heisst es in einer Medienmitteilung. Ab Mai 2023 wird jemand anderes die Geschicke des grössten Schweizer Detailhändlers leiten.

Zwischen Zumbrunnen und den Genossenschaften brodelte es

Migros-Präsidentin Ursula Nold dankte Zumbrunnen für seine «ausserordentliche unternehmerische Leistung» und wünschte ihm «für seine Zukunft bereits jetzt alles Gute». Recherchen der Tamedia legen hingegen offen: «Zumbrunnen tritt in Wahrheit zurück, weil er es nicht mehr erträgt, dass ihm die zehn Regionalgenossenschaften der Migros ständig reinreden und auch unter sich uneins sind» berichtet der «Tages-Anzeiger» am Dienstagabend.

Ein Insider sagt gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Es war für Fabrice Zumbrunnen eine ‹Mission Impossible›. Er konnte wegen der komplexen Struktur der Migros nur bedingt Einfluss nehmen, auch wenn dies im Interesse des Ganzen nötig gewesen wäre. Er trägt aber die Gesamtverantwortung und musste immer für alles den Kopf hinhalten.»

Die Genossenschaften behalten ihre Eigenständigkeit

Tatsächlich verfügt jede der zehn Migros-Genossenschaften über einen eigenen Verwaltungsapparat und entscheidet autonom über Einkäufe, das angebotene Sortiment und das Filialnetz. All dies wollte Zumbrunnen zugunsten effizienterer Strukturen ändern – und stiess mit seinen Vorschlägen wohl immer wieder auf Granit – so habe der grösste Teil der Genossenschaften seine Vorschläge abgelehnt. Auch in der Frage nach dem Alkohol-Angebot in der Migros gab es innerhalb der Unternehmensführung keine Einigkeit.

So waren dem Präsidenten immer wieder die Hände gebunden, berichtet der Insider gegenüber dem «Tages-Anzeiger» weiter: «Für Zumbrunnen war es schwierig, dass die Positionen der regionalen Genossenschaften in zentralen Fragen so unterschiedlich waren und sie ihre Partikularinteressen oft voranstellten. Es fehlt eine Instanz, die entscheidungsbefugt ist.»

Mangelnde Unterstützung für Zumbrunnen

Auch die Präsidentin Ursula Nold habe zu wenig getan, um Zumbrunnen zu unterstützen. Sie habe zwar seine Pläne durchaus geteilt, aber nichts getan, um sie intern durchzusetzen. Die Zukunft des Migros-Präsidenten ist gemäss der Quelle noch ungewiss. Auch der Fakt, dass die Migros erst jetzt die Suche nach einer Nachfolge startet, deutet auf einen überraschenden Abgang Zumbrunnens hin und erhärtet den Verdacht auf Uneinigkeiten in der Unternehmensführung.

Fabrice Zumbrunnen tauschte während seiner Zeit als Präsident sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung aus, wie der «Tages-Anzeiger» weiter berichtet. Zudem wurden in der Zürcher Zentrale 290 Stellen abgebaut und die Globus-Warenhäuser verkauft, ebenso wie den Einrichtungs- und Dekorationsspezialisten Depot, das Möbelhaus Interio, den E-Velo-Händler M-Way und das Einkaufszentrum Glatt. Gleichzeitig konzentrierte er sich mit den Supermärkten auf das eigentliche Kerngeschäft des Unternehmens und baute den Online-Händler Digitec Galaxus aus.