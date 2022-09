Iselle (I) – Brig VS: Nichts ging mehr – S.D. erlebt im Auto Zugpanne im Simplontunnel

«Ein bisschen Angst hatten wir sicher, immerhin steckten wir in einem dunklen Tunnel fest», sagt S.D.

An ihrem letzten Ferientag hat S.D. Pech – ihr Autozug bleibt im Simplontunnel stehen.

So hat sich Leserin S.D.* ihren letzten Ferientag nicht vorgestellt. Gemeinsam mit ihrer Frau steckt sie bei der Rückreise aus Italien knapp eine Stunde im Simplontunnel zwischen Iselle (I) und Brig VS fest. «Der Zug ist ungefähr 50 Meter vor dem Ende des Tunnels stehen geblieben», sagt sie zu 20 Minuten. «Zuerst wussten wir nicht, was los ist, aber nach einer Weile sagten sie uns, dass die Lokomotive eine technische Störung hat.»