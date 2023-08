Transfers: Holt sich Bayern München Stefan Ortega?

Tabellenführer FCZ bastelt weiter an seinem Kader. Der irische U-21-Nationalspieler Armstrong Oko-Flex unterschreibt in Zürich einen Zweijahresvertrag. Der Flügelspieler, der in der Jugend bei Arsenal und Celtic Glasgow spielte, war seit Anfang Juli ohne Club. Zuletzt lief er für die U-21 von West Ham auf. In 35 Spielen für die Londoner traf er 15 Mal. (law)