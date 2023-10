Der beliebteste Mann auf Tinder ist nicht mehr Single

Jetzt ist er vergeben an die 34-jährige Leanne Noakes.

Kein Mann war auf Tinder so beliebt wie er.

Der 33-jährige ausgebildete Pilot arbeitet als Model und ist immer wieder in TV-Shows zu sehen.

2017 stellte der Brite Stefan-Pierre Tomlin einen Rekord auf: Kein Mann war so beliebt auf der Dating-Plattform Tinder wie er. 14’600 Frauen wollten ihn kennen lernen und der 33-Jährige erzählte damals, dass er aufgrund seiner Popularität seine Push-Benachrichtigungen deaktivieren musste. Doch damit ist jetzt Schluss.

In einer Notaufnahme hat es schlussendlich gefunkt

Ausgerechnet offline hat er seine neue Partnerin, die 34-jährige Krankenschwester Leanne Noakes, kennen gelernt, wie er gegenüber der «Daily Mail» erzählt. Wegen einer Fussballverletzung sei er in ein Spital eingeliefert worden. «Sie arbeitet als Krankenschwester in der Notaufnahme und hat mich wieder auf die Beine gebracht und gesund gepflegt», so Tomlin.