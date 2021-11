Stefanie Giesinger geht gegen sexuelle Belästigung auf Instagram vor

«Dickpics und sexuelle Belästigung im Netz: Stop that shit!», mit diesen Worten wandte sich Stefanie Giesinger kürzlich in ihrer Instagram-Story an ihre Follower. Der Grund: Sie hat die Nase voll von Belästigungen in ihren Direktnachrichten. «Auch ich bin von krassen Drohungen und harter Beleidigung jeden Tag betroffen und ich finde, daran muss sich was verändern.» Die Forderungen der 24-Jährigen blieben offenbar ungehört, denn noch immer wird Giesinger mit obszönen Bildern tagtäglich bedrängt.