Stefanie Giesinger wurde angefahren

In der Story wird sie gestylt und hat ihre Beine hochgelegt. In einer weiteren Aufnahme scherzt sie mit ihrer Stylistin Kristin Belger herum und zeigt ihr Lächeln. Sorgen muss man sich also wohl keine machen um Stefanie Giesinger. Was genau wo, wann und wie passiert ist oder wie schlimm sie sich verletzt hat, verrät das Model nicht.