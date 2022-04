Stefanie Giesinger spricht über «starke Suizidgedanken» und ihren Weg aus der Depression 

Nun hat die 24-Jährige in einem Interview mit «Glamour» darüber gesprochen, was ihr geholfen hat.

Das verriet die 24-Jährige, die momentan in Kooperation mit der Mental-Wellness-Marke «Calm» ist, nun in einem Interview.

Stefanie Giesinger wurde im Jahr 2014 durch ihren Sieg bei «Germanys Next Topmodel» bekannt. Heute arbeitet sie als Model auf der ganzen Welt, ist Markenbotschafterin für «Nike» und «Mercedes» und hat ihre eigene Fashionmarke «nu-in». Privat hatte es die 24-Jährige in den letzten Jahren alles andere als leicht.

Das Model leidet seit langer Zeit an Depressionen und Schlafstörungen und geht damit sehr offen um. Mit dem «Glamour»-Magazin hat die 24-Jährige nun über diese schweren Phasen in ihrem Leben gesprochen. «Ich habe wochenlang nicht richtig geschlafen, habe mich zu Jobs geschleppt, im Flieger, Zug oder Auto geweint und stand trotzdem lächelnd vor der Kamera», so Stefanie. Weiter meint sie: «Das ging so lange gut, bis ich gar nicht mehr aus dem Bett kam und starke Suizidgedanken hatte.» Daraufhin hat sich die Unternehmerin Hilfe geholt. «Die Menschen in meinem Umkreis haben mich unterstützt, wieder eine Psychologin zu besuchen, welche mir Antidepressiva verschrieb und mit mir eine Therapie durchführte.»