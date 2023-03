Stefanie Heinzmann hat güne Haare

1 / 7 Stefanie Heinzmann (34) mal anders: Mit giftgrünen Haaren und einem Vokuhila-Schnitt begeistert die Sängerin ihre Fans auf Instagram. Instagram/stefanieheinzmann Bereits im November erntete die Sängerin grosses Lob für ihr gewagtes Styling. Damals färbte sie sich die Haare lila. Instagram/martindurrenmatt In der Vergangenheit trug sie die Haare auch schon neongelb… Instagram/martindurrenmatt

Darum gehts Immer wieder präsentiert sich Stefanie Heinzmann mit neuen Frisuren und Looks.

In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt sich die 34-Jährige mit giftgrünen Haaren und im Vokuhila-Stil.

Ihr neuer Look trifft auf den sozialen Medien auf Begeisterung.

Mal wieder beweist Sängerin Stefanie Heinzmann Mut zur Veränderung. Die 34-Jährige ist bekannt dafür, mit Haarfarben und Frisuren zu experimentieren. Ihr neuester Look fällt dabei in die Kategorie «gewagt». In ihrem aktuellen Instagram Post präsentiert sich die Walliserin mit giftgrünen Haaren und einem Vokuhila-Schnitt.

Auf dem Bild mit dabei, Promifriseur Martin Dürrenmatt (31). Der achtfache Coiffeur-Weltmeister verpasste bereits Stars wie Komikerin Stephanie Berger (45) ihren markanten blonden Pixie-Kurzhaarschnitt und frisiert regelmässig die Haare von Schlagerstar Beatrice Egli (34). Erst kürzlich durfte er an der wilden Mähne von Sänger Herbert Grönemeyer (66) Hand anlegen.

Fans von Stefanie feiern ihren neuen Look

Der neue grüne Look von Heinzmann kommt bei ihren über 95’000 Followerinnen und Followern gut an. So sind hauptsächlich positive Kommentare und eine Vielzahl an grünen Herzen in ihrer Kommentarspalte zu finden. Eine Userin schreibt: «Diese Frise hatte ich 1982 auch. Aber nicht in Grün. Cool!» Eine weitere Userin dagegen meint: «Du bringst Farbe in die grauen Tage.»

Dennoch lassen es sich die Fans nicht nehmen, auch etwas neckisch auf den neuen farbenfrohen Look der Musikerin zu reagieren. So meint etwa ein User: «Hat etwas vom Grinch.» Die Vergleiche enden nicht hier, so schreibt eine Followerin: «Es erinnert mich an einen Kobold und die sollen ja Glück bringen.»

Heinzmann ändert ihren Look nicht zum ersten Mal

Im Laufe der Jahre verpasste sich Stefanie Heinzmann des Öfteren neue Looks. Ursprünglich trug die Castingshow-Siegerin ihre Haare lang und braun. 2017 folgte dann die erste grosse Typveränderung: Heinzmann färbte sich die Haare platinblond und schnitt sie bis auf Schulterlänge ab. Diesem Look blieb sie dann zwei Jahre lang treu, bis die Haare im Dezember 2019 komplett abkamen. Es folgten diverse Haarfarben, wie platinblond, neongelb, lila und jetzt neu giftgrün.