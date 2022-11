Stefanie Heinzmann muss ihre Tournee absagen

In einer Story wendet sich die Musikerin direkt an ihre Fans. «Danke an alle, die Tickets gekauft haben und das Vertrauen haben, dass die Shows stattfinden. Leider muss ich euch hier enttäuschen», meint sie. Sie verstehe, dass es in der aktuellen Situation schwierig sei, Tickets für Shows zu kaufen, die so weit in der Zukunft stattfinden würden. Das mache die Lage für sie und ihr Team jedoch unplanbar.