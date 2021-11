Kampf gegen Pandemie – Stefanie Heinzmann und Stress sollen Impfquote in die Höhe treiben

Nationale Impfwoche vom 8. - 14. November

Möglichst viele Menschen sollen über den Nutzen einer Impfung informiert werden. Die Impfwoche steht unter dem Motto «Gemeinsam aus der Pandemie» und betont den hohen gesamtgesellschaftlichen Nutzen der Impfung. Alle Kantone sowie zahlreiche Vereine, Verbände und Organisationen bieten lokale Veranstaltungen mit Beratung und niederschwelligen Impfangeboten an, etwa eine Impfnacht oder einen Livestream mit Expertinnen und Experten. In mehreren Sprachen werden laut Bundesrat verlässliche Fakten zur Impfung auf verständliche Art und Weise vermittelt.

Ab dem 7. November werden sich über 80 Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Politik in Inseraten für die Impfwoche einsetzen. Die Webseite impfwoche.ch enthält Informationen zur Impfwoche, zur Covid-19-Impfung und Links zu den Veranstaltungen in den Kantonen.



Im Rahmen der Impfwoche findet auch die Informations- und Konzerttour «Back on Tour» mit Konzerten in verschiedenen Städten statt. Ins Boot geholt hat der Bund Sängerinnen und Sänger wie Stefanie Heinzmann, Danitsa oder Stress. Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) lanciert die Tour am 8. November auf dem Bundesplatz. Die Konzerte finden draussen statt und werden mit Impfberatung und Impfmöglichkeiten begleitet.