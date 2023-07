Hitzewelle: So kämpft die 20-Minuten-Community bei der Arbeit gegen die Hitze

Grosszügige Arbeitgeber : «Stehe in den Kühlschrank» – so kämpft ihr bei der Arbeit gegen die Hitze

Darum gehts Am Dienstag knackte das Thermometer in der Schweiz mancherorts die 37-Grad-Marke.

Bei vielen leidet der Arbeitsalltag unter den heissen Temperaturen.

Während einige Arbeitgebende deswegen ihren Mitarbeitenden Glaces und kaltes Wasser zur Verfügung stellen, müssen andere sich vom eigenen Geld einen Ventilator kaufen.

Die 20-Minuten-Community erzählt.

Am Dienstag erreichten die Temperaturen schweizweit gefährliche Höhen. Besonders Menschen, die draussen arbeiten müssen, bekamen die Hitze zu spüren. 20 Minuten war deshalb unterwegs und sorgte bei einigen für verdiente Abkühlung (siehe Video unten).

Wie wichtig ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Abkühlung bei solchem Wetter sind, zeigte sich bereits am Montag: Ein 28-jähriger Mann stürzte bei Arbeiten auf einem Dach drei Meter in die Tiefe, nachdem er mutmasslich einen Hitzschlag erlitten hatte. Am Dienstagnachmittag wurden in Chur über 37 Grad gemessen – am Flughafen Zürich kollabierte aufgrund der Hitze derweil ein Angestellter.

Gratis Glaces und eiskaltes Wasser

Auch einige Arbeitgebende entschlossen sich dazu, die Hitze etwas angenehmer für ihre Mitarbeitenden zu gestalten. 20-Minuten-Leser J.G. (22) erzählt: «Bei uns steht den ganzen Sommer über eine Glacetruhe für Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung – das Glace ist sogar gratis!» Ausserdem hätten sie für die Kunden und Kundinnen immer gekühltes Wasser im Kühlschrank, für die Mitarbeitenden gebe es einen Wasserautomaten, der eisgekühltes Wasser mit oder ohne Kohlensäure ausgeben könne.

20 Minuten schenkte Menschen, die draussen in der Hitze arbeiten müssen, eine Abkühlung. 20min

Auch Senta Stammbach (55), die einen Kiosk besitzt, spendiert ihren Mitarbeitenden literweise Wasser und Glace. «Da wir keine Klimaanlage im Kiosk haben, wird es gerne 35 bis 40 Grad warm», sagt sie. «Dann muss ich meine Mitarbeitenden halt auf andere Art und Weise verwöhnen.»

Und Reto Keist (31), der Küchenchef ist, dürfe sich jederzeit selbst ein Glace gönnen – die anderen Mitarbeitenden selbstverständlich auch. «An die Hitze in der Küche gewöhnt man sich schnell, ansonsten gibt es noch einen riesigen Kühlschrank», sagt er. Am Dienstag habe er sich wegen der Hitze schon einige Male in den Kühlschrank gestellt.

Sieben Schutzmassnahmen für die Arbeit draussen Schwere körperliche Arbeiten im Freien möglichst in den Morgenstunden ausführen.

Beschattete Zonen einrichten für exponierte Arbeitsplätze und Pausen (z. B. Sonnensegel, Zeltdächer).

Kopf vor Hitze und UV-Strahlung schützen: Je nach Sicherheitsanforderungen einen Helm mit Nackenschutz und Stirnblende oder einen Sonnenhut einsetzen.

Möglichst viele Hautstellen mit sommerlich leichter Arbeitsbekleidung bedecken und auf freien Hautstellen Sonnenschutzcreme mehrmals täglich auftragen.

Auf das Durstgefühl achten und mindestens alle 20 Minuten 2,5 dl Wasser trinken, um ein Flüssigkeitsdefizit aufgrund der Schweissverdunstung zu verhindern. Bereits vor dem Beginn der Arbeit ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig.

Regelmässige Pausen im Schatten machen, wobei mehrere kleinere Pausen einen höheren Erholungswert haben als wenige lange Pausen.

Arbeitstempo der Hitze und dem Körpergefühl anpassen.

36 Grad im Büro

Während einige der 20-Minuten-Community von ihren Arbeitgebern Glaces spendiert bekamen oder kaltes Wasser zur Verfügung gestellt wurde, mussten andere trotz der Hitze wie gewohnt weiterarbeiten. So auch etwa J.J.: «Mein Arbeitgeber hat vergessen, eine Klimaanlage einzubauen. Wir können jedoch mit unserem eigenen Geld einen kleinen Ventilator für die Kasse kaufen – bringt bei 36 Grad aber auch nicht viel», schildert er.

Auch S.V. musste schwitzen – in ihrem Büro herrschten unangenehme 36 Grad bei 33 Grad Aussentemperatur. «Wir arbeiten in einem alten Gebäude und leider möchte der Chef keine Klimaanlage einrichten», sagt sie. Kopfweh sei jeden Tag normal und so könne man auch nicht 100 Prozent bei der Arbeit geben. «Früher nach Hause gehen oder längere Pausen gibt es auch nicht – einmal haben wir bis jetzt ein Glace erhalten, aber das wars auch schon», so S.V.