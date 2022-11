Sitten VS : Stehen Schüsse vor Club im Zusammenhang mit Rockerkrieg?

Vor einer Disco in Sitten fielen in der Nacht auf Dienstag mehrere Schüsse. Der Vorfall könnte mit der Feindschaft zwischen Bandidos und Hells Angels in Verbindung stehen.

Ein grosses Polizeiaufgebot rückte in der Nacht auf Dienstag zu einem Club in Sitten aus.

Zwischen den rivalisierenden Motorradclubs ist es in diesem Jahr schon zu mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen – auch in Sitten.

Am 1. November 2022 wurden vor einer Diskothek in Sitten Schüsse abgefeuert.

Vor einem Club in Sitten wurden in der Nacht auf Allerheiligen mehrere Schüsse abgefeuert. Gegenüber «20 Minutes» schildert eine Besucherin die Situation: «Es war ungefähr 3.30 Uhr, als ich den Club verlassen und nach Hause gehen wollte. Vor dem Club bildete sich eine Menschenansammlung. Jemand rief: ‹Keiner geht raus!› Da dachte ich, dass etwas Schlimmes passiert ist.»

Mehrere Gewaltexzesse

Bereits mehrmals in diesem Jahr lieferten sich Mitglieder von Bandidos und Hells Angels gewaltsame Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit. Im letzten Mai kam es in einer Bar im Genfer Stadtteil Plainpalais zu einer Schiesserei zwischen den rivalisierenden Rocker-Gangs. Im September wurde in einer Bar in Sitten ein 30-Jähriger mit Bandidos-Emblem von fünf Personen verprügelt – einer von ihnen trug eine Hells-Angels-Kutte. Im Juni lieferten sich zudem Hunderte Mitglieder der beiden MCs Strassenschlachten vor dem Regionalgericht in Bern.