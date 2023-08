Gotthard-Tunnel: Das musst du jetzt zur Ferienrückreise aus dem Süden wissen

1 / 3 Ein Güterzug entgleiste am Donnerstag im Gotthard-Tunnel. 20min/News-Scout Damit wurde die Gleisanlage stark beschädigt. SBB Für deine Reise zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin bedeutet das längere Reisezeiten und volle Züge. SBB

Darum gehts Ein Zug ist am Donnerstag im Gotthard-Tunnel entgleist.

Wann der Betrieb wieder reibungslos laufen wird, ist derzeit noch unklar.

20 Minuten erklärt, mit welchen Einschränkungen du bei deiner Reise über den Gotthard rechnen musst.

Der Gotthard-Basistunnel kann von Zügen derzeit nicht befahren werden. Der Grund: Am Donnerstag ist ein Güterzug entgleist. Dabei wurde die Gleisanlage sowie ein Spurwechseltor stark beschädigt. Was zum Zwischenfall geführt hat, ist laut den SBB noch unklar. Für Zugreisende ins und vom Tessin hat der Vorfall aber Folgen. Hier die wichtigsten Informationen, die du zu deiner Rückreise aus den Ferien wissen musst.

Wann wird die Strecke wieder befahrbar sein?

Wie die SBB an einer Medienkonferenz mitteilten, werden die Aufräumarbeiten in Gotthard-Tunnel mehrere Tage in Anspruch nehmen. Wann der Betrieb wieder reibungslos laufen wird, sei derzeit noch unklar. Das Ziel sei es, so schnell wie möglich eine der beiden Röhren wieder in Dienst zu nehmen.

Kann ich mit dem Zug noch von den Ferien im Tessin oder Italien in den Norden fahren?

Grundsätzlich ist das möglich. Bis der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wird der Bahnverkehr über die Panoramastrecke umgeleitet. Dies gehe jedoch gemäss den SBB mit starken Einschränkungen einher.

Mit welchen Einschränkungen muss ich rechnen?

Laut den SBB wird die Fahrt zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin rund eine Stunde länger dauern. International Reisende müssen zudem in Chiasso umsteigen. Daher wird die Reisezeit von Italien in die Deutschschweiz um rund zwei Stunden verlängert.

Zudem können derzeit weniger Kapazitäten angeboten werden: «Durch den alten Gotthard-Tunnel dürfen keine Doppelstockzüge fahren. Teilweise können die Züge auch nicht in doppelter Länge verkehren», so Sprecher Reto Schärli. Die Kapazität der Personenzüge sei deshalb in den nächsten Tagen um rund einen Drittel eingeschränkt. Laut dem Sprecher wird dringend empfohlen, Bahnreisen über den Gotthard zu verschieben.

Was wenn ich schon ein Ticket gekauft habe?

Wie die SBB gegenüber 20 Minuten sagt, wird man keine bereits gekauften Tickets wegen der verringerten Kapazitäten stornieren. Am Wochenende komme es jedoch aufgrund der Umleitungen über die Bergstrecke, des Ferienrückreiseverkehrs sowie der Street Parade zu stark belegten Zügen. Dementsprechend sei mit Stehplätzen zu rechnen. «Je nach Reiseweg wäre es möglich, dass man die ganze Fahrt stehen muss.» Passagierinnen und Passagiere können ihre Billette kostenlos am Schalter umtauschen, so Schärli.

