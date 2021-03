In der Physik gibt es vier Grundkräfte: Gravitation, Elektromagnetismus sowie schwache und starke Wechselwirkung. Wissenschaftler sind sich seit Jahren einig, dass mit dem Standardmodell der Teilchenphysik drei dieser vier Naturkräfte und dem Higgs-Teilchen fast alle Phänomene des Mikrokosmos erklärbar sind. Das Teilchenforschungszentrum Cern bei Genf rüttelt nun an dieser Vorstellung: Laut den Forschern könnte es noch eine weitere Naturkraft geben – eine fünfte Grundkraft jenseits der bisher bekannten Physik.

Wichtiger als das Higgs-Teilchen?

In den letzten Jahren kam das Standardmodell der Teilchenphysik allerdings bereits an seine Grenzen. Dunkle Materie kann es zum Beispiel nicht erklären. Das zeigen auch Messungen in Genf mit einem Detektor namens LHCb, an dem Forschergruppen der Universität Zürich und der ETH Lausanne beteiligt sind.