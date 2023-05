Die 36. Runde der Super League: FC Basel – GC

So oder so: Spätestens, wenn es zwischen Basel und GC keinen Sieger geben sollte, könnte Lugano eine zentrale Rolle im Rennen um die Europa-Tickets zukommen. Ohne den Tessinern schon vorab Unsportlichkeit unterstellen zu wollen: Momentan liegt das Team von Trainer Mattia Croci-Torti auf Platz drei. Der Tatsache geschuldet, dass Lugano gegen den sicheren Ersten YB im Cupfinal spielt, ist dieser dritte Rang gleichbedeutend mit der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League.

Scheitert man da, ist man immerhin in den Playoffs zur Conference League. Belegt man Ende Saison aber den zweiten Rang, der zurzeit von Servette belegt wird, gehts in die zweite Runde der Qualifikation zur Champions League. Scheitert man da, steigt man zunächst in die Europa-League- und dann in die Conference-League-Qualifikation ab. Bei drei verlorenen Duelle heisst dies: Europa-Abenteuer bereits vorbei.