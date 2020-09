«Not macht fusionistisch» : Steht eine Mega-Fusion von UBS und Credit Suisse bevor?

Spekulationen am Montagmorgen: Fusionieren die UBS und die Credit Suisse? Die Aktienkurse der beiden Grossbanken reagieren bereits auf die Gerüchte.

Die Aktien der Credit Suisse und UBS schieben sich am Montag im frühen Börsenhandel an die Spitze der SMI-Titel. Am Morgen hiess es in einem Medienbericht, die Grossbanken planten einen Zusammenschluss. Gleichzeitig hatte CS-Chef Thomas Gottstein jedoch auch die Auszahlung der zweiten Dividendentranche für das Geschäftsjahr 2019 bekräftigt.