Junge Männer in Schlucht gestossen : Steht sexuelles Motiv hinter Tötungsdelikt im Kiental?

Im November 2019 stiess ein Mann (63) einen jungen Bekannten in eine Schlucht, dieser wurde verletzt. Die Polizei verdächtigt den 63-Jährigen, bereits im Mai einen Mann auf die selbe Weise getötet zu haben. Nun wurde bekannt, er ist wegen sexueller Belästigung eines Jugendlichen vorbestraft.

In der Region Kiental hielt im November 2019 ein heute 29 Jahre alter Mann unterkühlt und durchnässt einen Wagen an und bat um Hilfe. Er gab später an, ein Mann habe ihn unvermittelt in die nahe Schlucht gestossen, als er mit diesem zusammen Messungen durchführte. Er sei in den eiskalten Fluss gestürzt, habe sich aber retten können und danach die Nacht auf einem Felsvorsprung verbracht, erzählte der Afghane dem Mann, der ihn im Auto mitnahm.