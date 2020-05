Epidemiologe

«Steigen die Zahlen stark, braucht es lokale Lockdowns»

Erst in einer Woche zeigen sich die Auswirkungen der Lockerungen. Wenn die Fälle dann wieder exponentiell steigen würden, brauche es gezielte Lockdowns, so ein Experte.

Wichtig sei: Die heutigen Zahlen reflektierten nur die Übertragungssituation vor rund zwei Wochen. Welche Auswirkungen die Öffnung der Schulen, der Restaurants und aller Läden am 11. Mai gehabt habe, könne somit erst ab einer Woche beurteilt werden.

Dann müsse man die «Virus-Herde» identifizieren und lokale Lockdowns in Betracht ziehen.

Das Bundesamt für Gesundheit sorgte am Samstag für Aufregung: Es meldete 98 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Vortag. Das entsprach einer Verdopplung der Fälle innerhalb eines Tages – und löste Beunruhigung aus. Sofort wurde darüber spekuliert, ob dies eine erste Auswirkung der am 11. Mai erlassenen Lockerungen des Lockdown ist.

Doch es handelte sich um eine Falschmeldung: Die korrekte Zahl belief sich auf 58 Neuansteckungen. Damit blieb die Zahl auf dem tiefen Niveau der Vortage, am Donnerstag gab es 50 und seit Montag jeweils zwischen 30 und 40 innerhalb eines Tages.

Doch sogar wenn es eine Verdopplung auf knapp 100 Fälle gegeben hätte: Nervös hätte dies Marcel Tanner, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Universität Basel, nicht gemacht. «Solange das Wachstum nicht exponentiell ist, ist das nicht so beunruhigend.»