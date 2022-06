Five Zürich: Steigen hier bald die wildesten Partys der Schweiz?

Am Fuss des Uetlibergs soll ein neuer Hotspot für Feinschmecker und Partygänger entstehen. 20 Minuten stellt dir fünf Highlights des neuen 5-Sterne-Hotels FIVE vor.

Darum gehts

«Stay, dine and play»: Mit diesem Motto will der Milliardär und Besitzer der weltberühmten FIVE Hotels in Dubai das ehemalige Atlantis Hotel in Zürich nicht nur wiederbeleben, sondern gleich zum Party- und Nightlife-Hotspot der Deutschschweiz machen. Das neue FIVE in Zürich wartet dafür mit 87 Suites, 67 Hotelzimmern, diversen Restaurants, einem Klub, verschiedenen Bars und einem Spa-Bereich auf. Bei ihm sollen sich laut dem Besitzer Kabir Mulchandani alle wohlfühlen. Ansprechen wolle man sowohl ausländische Touristinnen und Touristen wie auch ein Schweizer Publikum.

Nach den Vorbildern «FIVE Palm Jumeirah» und «FIVE Jumeirah Village» holt Mulchandani die Dubai-Party an den Fuss des Üetlibergs. «Ich will Zürichs wilde Seite entfachen», so Mulchandani. Die Schweizer Gastfreundschaft ergänze Dubais Glamour hervorragend. 20 Minuten stellt dir sechs Highlights des neuen Five vor.

Eine Bar statt der Rezeption

Ein Drink vor dem Einchecken? FIVE

Bereits am Eingang wird klar, hier sollen Partylustige angelockt werden. Besuchende sehen nicht wie üblich als Erstes die Rezeption, sondern eine Bar. Die Wände daneben zieren Malereien vom Zürcher Künstler Redl. Sie zeigen auf 43 Quadratmeter Stars, wie Freddie Mercury oder Muhammad Ali, die bereits im Atlantis übernachtet haben. «Wir wollen die Schweizer Kultur bei uns im Hotel feiern und nationale Künstlerinnen und Künstler fördern», sagt Mulchandani.

Kronleuchter, der das Hirn aktiviert

Der 24 Meter lange Kronleuchter erstreckt sich über alle Etagen. FIVE

Hoch über dem Treppenhaus und über alle Etagen erstreckt, hängt ein 24 Meter langer Kronleuchter mit 1000 Glaskomponenten. Die Lichtinstallation verändert ständig ihre Farben. Das soll laut dem FIVE das Gehirn aktivieren, wie wenn Musik erklingt.

Essen im VW-Bus

Wie wärs mit einem Abendessen im VW-Bus? FIVE

Im FIVE können Gäste zwischen verschiedenen internationalen Restaurants auswählen. Unter anderem haben Feinschmecker die Möglichkeit in einem chinesischen oder einem Fusion Restaurant zu essen. Wer doch lieber Street Food hat, kommt auch da auf seine Kosten. Doch da darf vor allem der Spass nicht fehlen – im Restaurant Soul St. können Besuchende beispielsweise in einem originalen VW-Bus oder einer Gondel dinieren.

Tanzen in der ehemaligen Suite des Emirs von Katar

Von der 360-Grad-Terrasse geniesst man eine tolle Aussicht auf Zürich. FIVE

Ob mit dem Lift direkt aus der Tiefgarage oder zu Fuss – im Dachgeschoss angelangt, befindet sich das «Penthouse». In den ehemaligen Räumlichkeiten des Emirs von Katar kommen Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang-Liebhaber auf ihre Kosten. Neben einer 360-Grad-Terrasse sollen im Klub regelmässig angesagte internationale und nationale DJs spielen. Zur Eröffnung spielt beispielweise Lost Frequencies im FIVE. Wer nicht an der Bar anstehen möchte, kann zum Schwatz in der Toilette zudem den Drink direkt dorthin bestellen.

Drinks auf dem Weg zur Toilette

Wie wärs mit einem Drink auf der Toilette? FIVE

Wer eine kurze Auszeit des Klubs braucht und gerade die Toilette sucht, wird von einer versteckten Bar überrascht. Im Gang zu den Toiletten kann man seinen Lieblingsdrink bestellen und ihn dann auf einem der Sofas in den Toiletten-Vorräumen geniessen. Diese sind zudem mit grossen Spiegeln, gedimmtem Licht und stimmiger Musik ausgestattet.

Bald wird am auch Pool gefeiert

Die Poolpartys in den FIVE Hotels in Dubai sind legendär. Auch in Zürich wird bald am Pool gefeiert. FIVE