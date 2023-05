SRF-«Arena»: Steigende Asylgesuche – SVP für «neutrale Zonen» an Schweizer Grenze

1 / 4 Arena-Moderator Mario Grossniklaus fragte diesen Freitag: «Asylwesen» – kommt die Schweiz an ihre Grenzen? Screenshot SRF Arena Martina Bircher (SVP) will Geflüchtete gar nicht erst ins Land lassen. Screenshot SRF Arena Mitte-Ständerat Benedikt Würth (SG) hält nichts von Birchers Vorschlag, er findet ihn «völligen Stumpfsinn». Screenshot SRF Arena

Darum gehts In der SRF-«Arena» diskutierten Politiker, ein Pfarrer und eine Gemeindepräsidentin über das Schweizer Asylwesen und dessen Grenzen.

Zur Umsetzung des Dublin-Abkommens waren sich die Gäste mehrheitlich einig: «Es braucht Reformen».

An der Frage, wie mit der Zunahme der Einwanderungsströme ins Inland umgegangen werden soll, schieden sich die Geister.

Neben den bereits 65’000 aus der Ukraine aufgenommenen Flüchtlingen rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit rund 30’000 neuen Asylgesuchen dieses Jahr. Die Frage der SRF-«Arena» lautete diesen Freitag deshalb: «Ist die Schweiz überfordert?»

Zu deren Beantwortung lud Mario Grossniklaus die SVP-Nationalrätin Martina Bircher (AG), den SP-Nationalrat Jon Pult (GB), den Mitte-Ständerat Benedikt Würth (SG) sowie die Operation Libero-Co-Präsidentin Sanija Ameti. Auch die Gemeindepräsidentin von Möriken-Wildegg, Jeanine Glarner und Pfarrer Daniel Winkler waren mit von der Partie.

Schutzstatus F bringt Probleme mit sich

Das Thema fällt schnell auf den für die ukrainischen Geflüchteten implementierten Schutzstatus F. Dieser wird jenen Menschen zugewiesen, die sich zwar vorläufig in der Schweiz aufhalten dürfen, persönlich aber nicht politisch verfolgt werden und deshalb wie im Fall der Ukraine nach Kriegsende wieder gehen müssen. Die Gäste sind sich mehrheitlich einig, dass die Anwendung des Status auch mit Problemen verbunden ist.

So stehen beispielsweise die Gemeinden vor grossen Herausforderungen, wie die Präsidentin von Möriken-Wildegg, Jeanine Glarner betont. Es sei ein grosser Aufwand, die Personen unterzubringen und sie zu betreuen. Bis Ende letzten Jahres waren es 60 Geflüchtete und nun sollen 140 Weitere in ein ehemaliges Hotel der Gemeinde einziehen, dies schüre auch Ängste, so Glarner in der «Arena»

Wiedereinführung des Botschaftsasyls

Sanija Ameti, Co-Präsidentin von Operation Libero, schlägt einen Asylstatus vor, der Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz mit anderen vorläufig aufgenommenen Geflüchteten gleichstellt, um sie besser integrieren zu können. Sie plädiert auch für die Wiedereinführung des Botschaftsasyls und reguläre Fluchtrouten, damit die Menschen für die Beantragung von Asyl «nicht ihr Leben riskieren müssen».

Mitte-Ständerat Benedikt Würth widerspricht Ameti: «Es ist polemisch, wenn man so tut, als wäre die Schweiz unsolidarisch», sagt er. Seiner Meinung nach mache die Schweiz bereits sehr viel. Er ordnet das Problem der EU zu. Sein Vorschlag, ist die Stärkung an den Aussengrenzen: «Die Schweiz muss Staaten wie Italien und Griechenland, die die Hauptlast tragen, verstärkt beim Grenzschutz unterstützen.»

Neutrale Zonen an der Schweizer Grenze

Auf eine ganz andere Lösung kommt SVP-Nationalrätin Martina Bircher: Sie schlägt faktisch vor, das Asylsystem zu ändern, und zwar so, dass Geflüchtete anstatt in der Schweiz untergebracht werden, an der Grenze in «neutralen Zonen» aufgehalten werden. Ähnlich des Ausschaffungsgefängnisses am Zürcher Flughafen. «Denn sobald wir diese Leute auf Schweizer Boden haben, bringen wir sie nie mehr aus dem Land heraus», so Birchers Worte.

«Sie müssen sich nicht herausreden», Mitte-Würth nimmt kein Blatt vor den Mund. Screenshot SRF Arena

«Völliger Stumpfsinn»

Für SVP-Birchers Idee hat Würth «deutsch und deutliche» Worte: «Was sie will, ist eine Kasernierung von Asylsuchenden im St. Galler Rheinland», so der Mitte-Politiker. So würde das Schweizer Asylsystem ausgehebelt und Geflüchtete an die Grenzkantone abgeschoben werden – seiner Meinung nach: «völliger Stumpfsinn».

Dafür sind sich die Gäste in der Sendung darüber einig, dass die Umsetzung des Dublin-Abkommens reformiert werden müsse. In diesem ist geregelt, dass Geflüchtete nur in einem der Vertragsländer ein Asylgesuch stellen können. Wenn es abgelehnt wird, wird es auch in anderen Ländern abgelehnt. So werden Personen, die Zweitgesuche stellen ins Erstaufnahmeland zurückgeschickt.

SP-Nationalrat Jon Pult sieht Länder in der Pflicht, diejenigen Länder, die ans Mittelmeer oder an Konfliktgebiete grenzen zu unterstützen, es dürfe nicht sein, dass diese die ganze Last tragen müssen. Auch Würth meint, Dublin würde faktisch nicht mehr funktionieren. Man hätte bei der Unterzeichnung des Abkommens nicht mit solch hohen Zahlen gerechnet.