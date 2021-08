Interessieren dürfte an der heutigen PK vor allem die Frage, wie es mit den Jüngsten in der Gesellschaft weitergeht. Am Montag hat auch in den letzten Kantonen die Schule wieder angefangen. Die allermeisten Kinder und Jugendlichen sind aber nicht geimpft. Der «Blick» vermeldet, dass nur rund ein Drittel aller Kinder Antikörper gegen das Virus aufweist. Im Kanton Schaffhausen haben die Behörden die Maskenpflicht in Klassenzimmern deshalb bereits wieder eingeführt, in einer Schule im Kanton Graubünden musste gar der Schulbeginn verschoben werden, weil sich so viele Kinder in Quarantäne befinden.