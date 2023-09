So denkt die Community über die steigenden Krankenkassenprämien

So hart trifft dich der Prämienhammer in deinem Kanton. 20min/Taddeo Cerletti, Quelle: BAG

Darum gehts 359.50 Franken beträgt die durchschnittliche Krankenkassenprämie nächstes Jahr.

Am meisten zahlen 2024 Erwachsene im Tessin mit über 500 Franken pro Monat.

Grund für den Anstieg ist unter anderem, dass mehr behandelt wird und diese Behandlungen teurer werden.

Hier liest du, was die Community darüber denkt.

8,7 Prozent – so viel steigen die Krankenkassenprämien durchschnittlich im nächsten Jahr laut dem Bund. Die mittlere Monatsprämie wird 359.50 Franken betragen, was einem Anstieg von 28.70 Franken entspreche. «Hauptgrund des hohen Prämienanstiegs ist der starke Anstieg der Gesundheitskosten», so der Bundesrat. Dies wegen der alternden Bevölkerung sowie neuer Medikamente und Behandlungen. Die Anzahl der Arztbesuche pro Patientin und Patient sei stabil, aber die Kosten pro Arztbesuch steigen, heisst es.

«Das ist eine Frechheit»

In der 20-Minuten-Community gibt diese Ankündigung zu reden. Fast 2000 Kommentare haben die Leserinnen und Leser heute dazu abgesetzt. Viele von ihnen zeigen sich darin über die steigenden Preise bestürzt. «Das ist eine Frechheit», kommentiert User transformation. «Die Löhne heben sich ja nicht dementsprechend an. Da muss sofort eine Lösung her», findet auch Londongirl1971. Phil1990 schreibt: «Wie soll man das noch bezahlen, wenn man Kinder hat?» Andere Community-Mitglieder erwähnen Rentnerinnen und Rentner, Armutsbetroffene, aber auch Personen aus dem Mittelstand.

Sie weisen auch darauf hin, dass das Schweizer Gesundheitssystem Lücken aufweist. So schreibt mariannee. «Ich bin gesund und gehe selten zum Arzt. Warum soll ich immer mehr bezahlen?! Sollen doch die mehr bezahlen, die immer wegen jedem kleinen Schnupfen zum Arzt gehen», so die Leserin. Leser Michael.81246 bemängelt anderes: «Am meisten stört mich, dass wenn ich dann doch mal zum Arzt muss, trotzdem die Hälfte selber bezahle!» Dem stimmt auch lozärner zu: «Bei diesen hohen Prämien sollten eigentlich sämtliche Kosten gedeckt sein. Also keine Franchise und kein Selbstbehalt.»

«Streicht alles aus der Grundversorgung raus, was nicht nötig ist!»

Viele blicken besorgt in die Zukunft, was die weitere Entwicklung der Gesundheitskosten betrifft. User .-Shooter-. schreibt: «Und nächstes Jahr sind es dann 15 Prozent mehr? Stoppt diesen Wahnsinn! Streicht alles aus der Grundversorgung raus, was nicht nötig ist!» Sehr viele Community-Mitglieder fordern währenddessen eine Einheitskasse. «Die Verwaltungskosten wären so viel tiefer», denkt User Djagi.

Andere wiederum machen auf das Thema Lobbying im Bundeshaus aufmerksam. Pfusi60 schreibt: «Bei uns in der Politik sind viele Parlamentarier in Verwaltungsräten von Krankenkassen. Ihre Politik ist zum Wohle ihrer Kassen!» User Faling kommentiert: «Schafft den Lobbyismus ab und ihr werdet sehen, was man alles erreichen kann.» Und ein User namens Bins_ich_wieder fasst zusammen: «Die Politik ist dem nicht gewachsen. Das zeigt sich Jahr für Jahr sehr deutlich. Der Lobbyismus ist wie eine legale Korruption. Darin liegt wohl das Hauptproblem. Lobbyismus ja, aber nicht in den Belangen der Krankenkassen.»



Wirst du per 2024 deine Krankenkasse wechseln? Ja, ich werde mich nach günstigeren Optionen umsehen. Vielleicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Nein, ein Wechsel ist mir zu umständlich. Keine Angabe.