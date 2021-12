Angst ums Geld – Steigende Preise und Corona – das macht uns für 2022 am meisten Sorgen

Denn die Preis-Teuerung für Waren und Dienstleistungen wird in der Regel mit höheren Zinsen bekämpft. Das führt am Ende zu höheren Mieten und Hypothekarzinsen.

Unter Inflation versteht man allgemein die stetige Verteuerung von Waren und Dienstleistungen. Der Anstieg der Verbraucherpreise in einer Volkswirtschaft wird in der Regel als Inflationsrate zum Vorjahr erhoben. Die Berechnung basiert auf einem fiktiven Warenkorb je nach Konsumverhalten der betrachteten Bürgerinnen und Bürger. Eine zu hohe Inflation kann zu einer Preisspirale führen. Denn höhere Preise bedeuten, dass Konsumentinnen und Konsumenten weniger für ihr Geld erhalten. Sie werden höhere Löhne verlangen, um ihren Lebensstandard halten zu können. Um die höheren Löhne zu bezahlen, werden Unternehmen wiederum die Preise für ihre Produkte erhöhen. Daraus entsteht ein Teufelskreis.

So ist die aktuelle finanzielle Situation für gut ein Drittel in der Schweiz schwierig. Ein Fünftel muss auf jeden Franken schauen und sich einschränken, um alle Rechnungen begleichen zu können. Für vier Prozent reicht es hinten und vorne nicht mit dem Geld.

Preis-Teuerung führt zu höheren Mieten und Hypothekarzinsen

Als Grund für die Verschlechterung nannten 15 Prozent steigende Mieten oder Hypothekarzinsen – fast dreimal mehr als vor einem Jahr. «Eine Preis-Teuerung wird in der Regel mit höheren Zinsen bekämpft. Das führt zu höheren Mieten und steigenden Hypothekarzinsen», so Kuhn. Weitere 20 Prozent begründen die Sorge mit einem Jobverlust von sich selbst oder vom Partner oder der Partnerin.

Am grössten ist die Sorge bei der Krankenkasse. 37 Prozent der Befragten, die eine schlechtere finanzielle Entwicklung erwarten, nannten als Grund teurere Prämien. Obwohl sie nächstes Jahr leicht fallen . Comparis-Krankenkassen-Experte Felix Schneuwly vermutet Unwissen. «Wer bei sinkenden Prämien nächstes Jahr mehr bezahlt, hätte die Kasse oder mindestens das Versicherungsmodell wechseln sollen», so Schneuwly.

Kluft zwischen Arm und Reich wird grösser

So erwarten 33 Prozent der Optimisten bessere Jobs und 31 Prozent eine Lohnerhöhung. «Insbesondere Leute in Teilzeitarbeit oder mit schlechter Bezahlung sorgen sich um den Job. Aber manche Branchen boomen in der Krise. In der IT-Branche zum Beispiel werden Fachleute dringend gesucht und gut bezahlt», so Kuhn.