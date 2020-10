«Masken sind Gift» : Steigt CO₂-Gehalt in Atemluft mit Schutzmaske gefährlich an?

Eine Frau behauptet, dass unter einer Maske die CO₂-Konzentration gefährlich steige.

Darum gehts Auf Facebook wird ein Video, das zeigen soll, dass Masken gesundheitsschädlich sind, über zehntausendmal geteilt.

Experten geben jedoch Entwarnung: Der Sauerstoffgehalt im Blut werde durch das Tragen von Schutzmasken nicht beeinflusst.

Zudem seien CO₂-Geräte nicht dafür gedacht, auf schnelle Konzentrationsänderungen korrekt anzuspringen.

In einem mittlerweile von Facebook gelöschten Video mit dem Titel «Masken sind Gift» behauptet eine Frau, beweisen zu können, dass Masken gesundheitsschädlich sind. Sie trägt eine Stoffmaske und hält ein CO₂-Messgerät in die Kamera. Es zeigt 431 PPM (Parts per million, Masseinheit für die CO₂-Konzentration in der Luft) an. Dann steckt sich die Frau den Sensor des Geräts direkt unter die Maske und atmet ein und aus. Der Wert beginnt sprunghaft zu steigen. Bei knapp 2000 PPM fängt das Gerät an zu piepsen. Die Zahl steigt immer weiter an, bis das Gerät bei einem Messwert von 10’000 PPM ausschaltet. «Ob das gesund ist, sei dahingestellt», kommentiert eine Männerstimme die Szene. Vor der Löschung des Videos wurde es über 14’000-mal geteilt.

Dr. Markus Battaglia, Co-Geschäftsleiter der Praxis Bubenberg in Bern, gibt Entwarnung: «Aus medizinischer Sicht ist das Tragen von Masken kein Problem.» Ohne schwere Krankheit sei das Tragen gesundheitlich völlig unbedenklich. Für den Arzt war das Tragen von Schutzmasken schon vor Corona Alltag. «Ich habe früher während Operationen schon acht Stunden am Stück eine Maske getragen und dabei hoch konzentriert gearbeitet.» Dabei sei es normal, dass der CO₂-Gehalt der Atemluft etwas ansteige. «Man atmet etwas schneller, aber der Sauerstoffgehalt im Blut wird dadurch nicht beeinflusst.»

Das zeigt auch ein Versuch der SRF-Sendung «Puls». Eine Studentin mass die Sauerstoffsättigung im Blut, während sie sich mit Schutzmaske körperlich betätigte. Der Sauerstoffgehalt sank jedoch trotz Maske nur sehr gering: von 97 auf 95 Prozent.

CO₂-Geräte nicht für Tests mit Mundschutz geeignet

Wieso steigt der gemessene CO₂-Gehalt im Facebook-Video aber derart drastisch an, wenn das Tragen von Schutzmasken keinen Einfluss auf das Blutbild hat? Dieser Frage ist das Recherchezentrum Correctiv aus Berlin nachgegangen. «Die CO₂-Messgeräte sind in der Regel dafür gedacht, an der Wand angebracht oder im Raum aufgestellt zu sein, um die CO₂-Konzentration in Innenräumen zu messen», erklärt Robert Bethke, Chemiker und Wissenschaftler im Umweltbundesamt im Fachgebiet für Innenraumlufthygiene. Dass die Geräte bei 1000 PPM piepsten, sei hygienisch und nicht toxikologisch begründet und komme einer Aufforderung zum Lüften gleich. «Wenn sich CO₂ durch die Anwesenheit und Aktivität von Menschen in einem Raum angereichert hat, könnten auch andere Schadstoffe zugegen sein. Das ist allerdings ein Leit- und kein Grenzwert», sagt der Chemiker.

Für Bethke macht es darum wenig Sinn, mit diesen Geräten die CO₂-Konzentration unter einer Schutzmaske zu testen. «Sie sind nicht dafür gedacht, auf schnelle Konzentrationsänderungen, die sich in so einem kleinen Raum wie unter einem Mundschutz ergeben, korrekt anzuspringen», sagt er. Zudem habe herausströmende Atemluft einen CO₂-Wert von rund 40’000 PPM. «Die Messgeräte geraten dabei an ihre Grenzen», so Bethke. Ein Experiment von Correctiv und Bethe zeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob der Sensor eines CO₂-Messgeräts unter einer Maske oder direkt ohne Maske angeatmet wird. Bereits nach einer Ausatmung – mit oder ohne Maske – war der Sensor komplett überladen.