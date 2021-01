"Mir geht es gut, ich hatte Glück. Mir tut der Kopf etwas weh, ich habe eine kleine Schnittwunde und eine etwas geschwollene Lippe. Ich kann noch nicht sagen, was genau passiert ist. Ich bin wahrscheinlich etwas zu stark draufgestanden an dieser weichen Stelle, dann waren die Stöcke im Weg und ich bin nach vorne auf den Kopf gefallen. Es ist so schnell gegangen. Jetzt brauche ich zuerst mal ein bisschen Pause von heute. Der Plan ist, dass wir nicht nach Garmisch gehen und eine gute WM-Vorbereitung haben, damit ich dort wieder angreifen kann."