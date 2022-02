Hybrid-Holzachterbahn : Steilste Holzachterbahn der Welt eröffnet

«Iron Gwazi» in Florida ist die höchste und steilste Hybrid-Holzachterbahn der Welt. Mit zwei Inversionen und 122 km/h Spitzengeschwindigkeit gehört sie zum Extremsten, was man fahren kann.

Die neue Achterbahn steht in Tampa Bay, Florida, im Bush Gardens Park. Sie wird am 11. März eröffnet und ist die höchste Holz-Hybrid-Achterbahn auf der ganzen Welt und auch die steilste. Gebaut wurde sie von Rocky Mountain Constructions, welche unter Achterbahn-Freaks sehr bekannt sind für ihre Kreationen. Die Konstruktion besteht aus Holz, die Schiene aus Metall, das macht sie zum Hybrid. Die Bahn geht zweimal über den Kopf, erreicht Geschwindigkeiten bis 122 Stundenkilometer und ist 63 Meter hoch.

In Europa gibt es zwei Modelle dieses Typs. Die grösste Bahn steht in Polen im Energylandia-Park, einem riesengrossen Achterbahn-Park. Diese Version hat sogar die gleiche Höhe, ist aber nicht so steil.