Aesch BL: Stein fällt von Traktor – Bub (11)  lebensbedrohlich verletzt

Der Traktor fuhr aber noch weiter. Auf einem Bild der Polizei ist zu sehen, wie er in der Ettingerstrasse auf der anderen Seite der Hauptstrasse steht.

An der Dornacherstrasse in Aesch BL wurde der Bub verletzt.

Ein Stein aus dieser Ladung traf einen Elfjährigen am Kopf und verletzte ihn lebensbedrohlich. Die Ladeklappe hatte sich während der Fahrt gelöst und die Ladung hatte sich über Hunderte Meter Fahrbahn verteilt.

Ein Elfjähriger erlitt ein offenes Schädelhirntrauma in Aesch BL, als er von einem Stein am Kopf getroffen wurde.

Der Elfjährige war in der Dornacherstrasse in Aesch BL auf dem Trottoir unterwegs, als ihn ein Stein am Kopf traf und ihm lebensbedrohliche Verletzungen zufügte. Der Brocken war Teil einer Ladung, die sich von der Ladefläche eines vorbeifahrenden Traktors gelöst hatte. Der Bub erlitt ein offenes Schädelhirntrauma und weitere Kopfverletzungen, wie aus einem rechtskräftigen Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft hervorgeht. Er ist kürzlich rechtskräftig geworden, der Unfall datiert auf den 16. November 2021.