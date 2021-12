Nach 20 Minuten-Bericht - «Stein vom Herzen gefallen» – Tierheim-Bau dank 50’000-Fr-Spende möglich

Help Dog Sarköy

Memo Ulas nimmt in seinem Tierheim in der Türkei Hunde auf, die auf der Strasse keine Überlebenschance haben.

Dank Spenden kann ein Winterthurer mit dem Bau seines neuen Tierheims in der Türkei weitermachen.

Die Hoffnung hatte der Winterthurer Memo Ulas schon fast aufgegeben. Gemeinsam mit seinem Team stand der 45-Jährige vor ein paar Monaten kurz vor einem Baustopp seines neuen Hundeheims in der Türkei. Der Grund: Die laufenden Kosten für die 90 Fellnasen verschlangen das Budget für den Neubau. Auf Gofundme hatte er deshalb einen Spendenaufruf gestartet.

Nach einem Bericht von 20 Minuten ist die Zielsumme von rund 50 000 Franken bis Weihnachten zusammengekommen. In der Zwischenzeit konnte der Bau fortgesetzt werden. «Wir sind unendlich froh und allen Spenderinnen und Spendern sehr dankbar. Uns ist damit ein Stein vom Herzen gefallen», sagt der 45-Jährige.

Gerührt ist Ulas auch von den lieben Worten seiner Unterstützer und Unterstützerinnen. «Wir finden es so toll, dass es solche Menschen gibt, die sich für Tiere einsetzen. Es berührt unser Herz. Wir wünschen euch alles Liebe und Gute», schreibt ein Gönner auf Gofundme. Und eine Gönnerin meint. «Jede Fellnase hat das Recht auf ein schönes Leben, Liebe und Güte. Danke für euren Einsatz.»

«Wir sind auf jeden Rappen angewiesen»

Seit zwei Jahren kümmert sich Ulas liebevoll um Strassenhunde in der Türkei. In seinem Tierheim Help Dog Sarköy nimmt der 45-Jährige Hunde auf, die auf der Strasse keine Überlebenschance haben, darunter misshandelte, alte, kranke oder blinde Vierbeiner.