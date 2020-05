Aktualisiert vor 22h

Jahrhundert-Sichtung

Steinadler nach 200 Jahren Absenz wieder im Kanton Jura beobachtet

Der Ornithologe Martial Farine hat in den jurassischen Freibergen einen Steinadler fotografiert. Die Sichtung ist eine Sensation: Vor 200 Jahren war der Raubvogel nämlich aus dem Jura vertrieben worden und wurde seither nicht mehr gesehen.

von Manuela Humbel

«Es ist immer ein emotionaler Moment», erzählt Martial Farine über seine Entdeckung, die er am Doubs in den Freibergen im Jura gemacht hat. Dort ist der Ornithologe im April nämlich auf einen Steinadler gestossen. Der Raubvogel wurde vor 200 Jahren vom Menschen aus dem Jura vertrieben, und Farine dokumentierte den ersten Nachweis seines Comebacks. «Der Vogel ist so majestätisch und gross. Er ist imposant in Grösse und Gestalt», erzählt er gegenüber dem dem Westschweizer Fernsehen RTS. Es sei immer eine Überraschung, solch ein Tier zu entdecken, «wir sind es nicht gewohnt, den Vogel hier zu sehen».

Farine hat gerade zwei solcher Vögel im Vallée du Doubs während eines Paarungsbalzes beobachten können. Die Anwesenheit des Raubvogels konnte er bereits an mehreren Tagen hintereinander am selben Ort feststellen. Sogar beim Beutetragen konnte er den Tieren zusehen.

Sind Steinadler in der Juraregion bald wieder heimisch?

Einst wäre die Begegnung mit den Raubvögeln noch keine so grosse Seltenheit gewesen, denn vor 200 Jahren war der Steinadler im Jura noch verbreitet. Dann aber wurde er vom Menschen aus dem Gebiet vertrieben und er suchte in den Alpen Zuflucht. Jetzt ist er offensichtlich wieder dabei, sich die Ortschaft zurück zu erobern. Auch wenn noch nichts sicher ist, glaubt Farine, dass eine Nistung in der Juraregion wahrscheinlich ist. Und wer weiss, vielleicht sind die Steinadler neben den Bussarden und den Falken dort bald wieder heimisch.