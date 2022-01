BKW-Anlage – Steinadler wurde im Berner Jura von Windturbine geköpft

Gegner mobilisieren gegen Grossbauprojekt am Creux-du-Van

Vorgefallen ist der tödliche Unfall am 6. November letzten Jahres. Beamte des Jagdinspektorates Bern hatten den Kadaver des Tieres gefunden, nachdem sie von einem Wanderer alarmiert worden waren. Beim toten Vogel handelt es sich um ein erwachsenes Tier, das zuvor immer wieder zusammen mit einem Weibchen im Gebiet rund um den Chasseral an der Grenze zwischen den Kantonen Bern und Neuenburg gesichtet wurde, so die Tierschutzorganisation Birdlife. Die Windturbine ist Teil eines Windparks in der Region.