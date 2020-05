Aktualisiert 15.05.2020 03:12

Pontresina GR

«Steinbock-Ranger» sorgen für Mindestabstand

Die Steinböcke, die sich jahreszeitgemäss ab Ende April auf den Wiesen am bergseitigen Dorfrand von Pontresina sehen lassen, locken hunderte von Touristen an. «Steinbock-Ranger» sorgen nun für die nötige Distanz.

von Jil Rietmann

Darum gehts Ende April tauchen die Steinböcke von Pontresina auf den Wiesen am bergseitigen Dorfrand auf.

Mit ihrem Auftritt locken die Tiere jedes Jahr Schaulustige an, die das Naturspektakel beobachten.

Wegen Corona hat der Gemeindeführungsstab entschieden, sogenannte Steinbock-Ranger einzusetzen.

Diese sind dafür verantwortlich, die Besucher zur Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen zu animieren.

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einer Busse in der Höhe von 100 Franken rechnen.

Die Pontresiner Steinböcke zieht es jedes Jahr von Ende April bis circa Anfang Juni von den Bergen an den Dorfrand hinunter. «Die Steinbock-Rudel kommen bis in Hausnähe, um die frischen Grashalme zu fressen», sagt Ursin Maissen, Geschäftsführer Pontresina Tourismus. Eine Touristenattraktion für das kleine Dorf. An gewissen Tagen treffen sich über 100 Schaulustige an der Steinbock-Promenade, um die Tiere zu bestaunen oder zu fotografieren.

In Zeiten von Corona sind solche Menschenansammlungen jedoch eher ungünstig. Um den Mindestabstand zwischen den Touristen stets gewährleisten zu können, gibt es nun sogenannte «Steinbock-Ranger». «Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Gemeindeführungsstab Ende April entschieden, für unseren Tourismus-Ort proaktiv Sensibilisierungsmassnahmen zu ergreifen», sagt Maissen.

Die Steinbock-Promenade Die Steinbock-Promenade ab der Kirche Sta. Maria in Pontresina ist ein kinderwagentauchlicher Wanderweg von einem Kilometer Länge. Kinder und Erwachsene erhalten an sieben Stellen unterhaltsame Informationen zum Steinbock, seinem Lebensraum und seiner Verbreitung. Die Promenade ist das ganze Jahr zugänglich. Von Anfang April bis Anfang Juni erhalten Interessierte auf einer kostenlosen Führung jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag spannende Einblicke in die Welt des Steinwildes. Ab Juni, wenn die Temperaturen wieder ansteigen, verabschieden sich die Steinböcke wieder in höhere Gefilde.

Aufgabe der «Steinbock-Ranger» ist, die Besucher zur Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen – namentlich das «Social Distancing» – zu animieren, heisst es im Gemeindevorstandsbericht. Denn während man solch einem Naturspiel zuschaut, könne der nötige Abstand schnell mal in den Hintergrund geraten. Ebenso sollen sie Biker darauf hinweisen, dass die Talseite von Sta. Maria den Fussgängern vorbehalten bleiben soll. Die «Steinbock-Ranger» sind ebenfalls in der Lage, bei Fragen zu Steinböcken Auskunft zu geben. Sie sind nämlich Freiwillige mit Jäger- und Steinbockführer-Hintergrund. Die Einsätze erfolgen in Koordination mit der Wildhut und Gemeindepolizei, diese nehmen ihre spezifischen Aufgaben auf der Steinbockpromenade von Pontresina jedoch ebenso weiterhin wahr.

Bussen für Regelverstösse

Die meisten Leute würden sich an die Abstandsregeln halten. «Die Leute danken mir sogar, wenn ich sie darauf aufmerksam mache», sagt Steinbock-Rangerin Christine Salis gegenüber «Schweiz Aktuell» von SRF. Die meisten seien nämlich so vertieft und würden es vergessen, wenn sie das erste Mal die Steinböcke sähen.