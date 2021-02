In Degenbalm im Kanton Schwyz liegen riesige Felsbrocken in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern.

In Degenbalm nahe Morschach im Kanton Schwyz donnerten kurz nach 16 Uhr mehrere riesige Steinbrocken zu Tal. Sie verfehlten dabei die Siedlungen nur knapp. N.T*, der in Degenbalm wohnt, berichtet: «Es sind insgesamt fünf Felsen heruntergekommen. Einer kam dabei einem Wohnhaus sehr nahe und beschädigte das Geländer.» Ein solcher Steinschlag sei für die Gegend ungewöhnlich: «Das ist das erste Mal, das ich so etwas erlebt habe», sagt T.

David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, bestätigt auf Anfrage, dass sich mehrere Felsbrocken am Fronalpstock gelöst haben und in Degenbalm in der Gemeinde Morschach zum Liegen gekommen sind. «Gemeinsam mit dem Amt für Naturschutz beurteilen wir jetzt die Lage vor Ort.» Zu Schäden oder Verletzten habe man zurzeit noch keine Informationen, so Mynall.