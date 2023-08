Sustenpass: Felsmassen krachen herunter – Strasse gesperrt

Am Samstag stürzten rund sechs bis acht Kubikmeter Gestein auf die Sustenpass-Strasse.

Rund sechs bis acht Kubikmeter Gestein krachten am Samstag auf die Strasse über den Sustenpass zwischen Wassen UR und Innertkirchen BE. Nun ist der besonders bei Touristinnen und Touristen beliebte Pass aus Sicherheitsgründen bis am Montag gesperrt, da möglicherweise noch weitere Felsmassen herunterstürzen könnten.