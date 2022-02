Seit Freitag blockiert : Steinschlag versperrt Strasse und Bahn zwischen Göschenen und Andermatt

Am Freitag donnerten Felsbrocken auf die Strasse und auf die Bahnlinie zwischen Göschenen und Andermatt. Seit da ist der Verkehr auf beiden Verbindungen unterbrochen.

In der Folge wurden beide Verbindungen zwischen den Dörfern am Gotthard gesperrt. Laut der Matterhorn Gotthard Bahn verkehren aber Ersatzbusse. Auch die Zufahrt per PW nach Andermatt ist laut den Behörden via Umfahrungsstrasse uneingeschränkt möglich. Das Dorf Göschenen selbst ist derzeit nur von Norden her erreichbar.